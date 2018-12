Der 35. Chaos Communication Congress findet in Leipzig statt.

Quelle: Peter Endig/dpa

Staatstrojaner, biometrische Erkennung oder Vorratsdatenspeicherung - der Chaos Computer Club (CCC) will sich auch 2019 für Datenschutz und gegen Überwachung einsetzen. Massive Kritik übte der Hackerverein auf seinem Jahreskongress in Leipzig an der geplanten Verschärfung von Polizeigesetzen in mehreren Bundesländern.



Die etwa in Niedersachsen geplante Freigabe des "Staatstrojaners" sei "eine Entgrenzung und eine Normalisierung des staatlichen Hackens", sagte Sprecherin Constanze Kurz.