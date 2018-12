Dieses Mal waren es nicht die "Gelbwesten", die am Wochenende die massiven Krawalle in Paris veranstaltet hatten. Es ist bloß ein Berufsstand mehr, der aus Frust und Wut auf die Straße geht. Und das Feindbild ist immer dasselbe: Der Staat, der in den Augen vieler Franzosen immer mehr abzockt, verkörpert durch den immer volksferner erscheinenden Präsidenten Emmanuel Macron.



Die Ausschreitungen am Wochenende in Paris seien die schlimmsten seit der Studentenrevolte im Mai '68 gewesen, sagt Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Randalierer haben Luxusgeschäfte geplündert, Autos umgeworfen, Fassaden beschmiert und sich mit Sicherheitskräften geprügelt, die ihrerseits Gummigeschosse, Wasserwerfer und Tränengas einsetzten.