Auch Italien fühlte sich von der europäischen Union mit den Flüchtlingen aus Nordafrika allein gelassen und wagte im Sommer einen Vorstoß in Richtung Libyen. Die dortige Teilregierung in Tripolis soll jetzt dafür sorgen, dass die Boote mit den Flüchtlingen Europa gar nicht erst erreichen. Die EU unterstützt diesen Vorstoß inzwischen und zahlt Geld für den Aufbau einer libyschen Küstenwache. Sie soll die Flüchtlinge auf hoher See abfangen und in das Land zurückbringen. Über Libyen berichtete die UNO im Juni 2017, dass Flüchtlinge dort gefoltert, hingerichtet und versklavt werden. Auch wir haben bei Dreharbeiten in Italien Flüchtlinge getroffen, die uns erzählen, in Libyen durch die Hölle gegangen zu sein.