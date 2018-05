Bei der Schülerdemonstration kam es zu schweren Ausschreitungen. Quelle: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Am neunten Jahrestag des Todes eines 15-Jährigen durch eine Polizeikugel ist es am Mittwoch in Athen zu Ausschreitungen gekommen. Rund 200 Vermummte schleuderten Steine gegen die Polizei, zerstörten Cafes und andere Geschäfte und zündeten Müllcontainer an. Sie hatten sich aus einer friedlichen Schülerdemonstration gelöst.



Am Abend stürzten Vermummte das als Hochburg der Autonomen geltende Stadtviertel Exarchia im Zentrum Athens ins Chaos. Die Beamten setzten Blendgranaten und Tränengas ein.