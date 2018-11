Mindestens 14 Menschen starben bisher bei den Unwettern. Quelle: Beatrice Larco/AP/dpa

Unwetter in Norditalien haben Chaos und Verwüstung angerichtet. Besonders betroffen war die nordöstliche Provinz Belluno, in einigen Orten fehlt seit Tagen der Strom. Es mangelte auch an Trinkwasser: Der Bürgermeister Bellunos, Jacopo Massaro, rief die Einwohner auf, Wasser stets abzukochen.



Der Zivilschutz hatte in den Bergregionen Venetiens die höchste Unwetterwarnstufe verhängt. Seit vergangenem Wochenende haben Unwetter weite Teile des Landes getroffen und große Schäden angerichtet.