Die Forderung von Innenminister Seehofer, in einer künftigen Asylpolitik in Deutschland Flüchtlingen, die schon einen Asylantrag in einem anderen europäischen Land gestellt haben und in der Fingerabdruckdatei der EU registriert sind, an der deutschen Grenze zurückzuweisen, hat die beiden Unionsparteien in einer Geschwindigkeit entzweit, die einmalig ist.