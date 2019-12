Samichlaus-Schwimmen in Zürich.

Quelle: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa

In Zürich sind zum 20. Nikolaus-Schwimmen mehr als 360 Unverzagte in die kalte Limmat gesprungen. Viele kamen standesgemäß im Nikolauskostüm zum Start, die meisten stürzten sich aber nur mit Badehose oder -anzug ins Wasser. Die Teilnehmer müssen mindestens 111 Meter schwimmen.



Die Lufttemperatur lag in Zürich bei elf Grad, die Wassertemperatur der Limmat bei acht Grad. Aus Teilnahmegebühren und von Sponsoren kamen umgerechnet knapp 5.500 Euro an Spenden für die Caritas zusammen.