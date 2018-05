Manson starb am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 83 Jahren eines natürlichen Todes, nachdem er knapp ein halbes Jahrhundert hinter Gittern verbracht hatte. Die Bluttaten, die der Hippie-Kultführer angestoßen hatte, schockierten die ganze Welt. "Viele Menschen, die ich in Los Angeles kenne, glauben, dass die 60er am 9. August 1969 abrupt geendet seien", schrieb die Autorin Joan Didion in ihrem Buch "The White Album" von 1979.