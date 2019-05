Prinz charles und Camilla waren auch am Brandenburger Tor.

Quelle: John Macdougall/AFP Pool/dpa

Prinz Charles und seine Frau Camilla haben ihren Deutschlandbesuch begonnen. Nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfing Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Charles zu einem Gespräch zu den Themen Brexit und Wohnungsbaupolitik. Steinmeier übergab dem Prinzen dabei einen Teddy für dessen viertes Enkelkind.



Danach zeigten sich Charles und Camilla am Brandenburger Tor zahlreichen Menschen. Zudem legte das Paar einen Kranz am Luftbrückendenkmal am ehemaligen Flughafen Tempelhof nieder.