heute.de: Sie sagen, der in sozialen Netzwerken offenbarte Judenhass gleiche "pogromähnlichen Ausschreitungen". Fürchten Sie und andere Mitglieder der jüdischen Gemeinde München um die persönliche Unversehrtheit?



Knobloch: Ich bin, wie gesagt, einiges gewohnt, aber mir geht es vor allem um die jüngeren Menschen, die schneller verunsichert werden. Da gibt es inzwischen viele, die so langsam den Glauben verlieren, dass Deutschland für sie noch eine sichere Heimat ist, und die darüber nachdenken, auszuwandern. In Gesprächen mit jungen Leuten merke ich, wie viele von ihnen in dieser Frage mit sich ringen. Deutschland ist einerseits ihre Heimat, die sie lieben. Andererseits ist da diese Furcht, dass das Land für sie und ihre Kinder nicht mehr sicher ist. Ich spüre da heute eine Unruhe, wie ich sie in Zeiten der Bundesrepublik vorher noch nie gespürt habe.



heute.de: Es klingt sehr bedrückend, wenn sich Menschen wegen ihrer Religionszugehörigkeit nicht mehr ausreichend sicher fühlen in Deutschland.



Knobloch: Ja, und ich wundere mich auch darüber, welche Gedankengänge Menschen haben, die Juden entweder direkt beschimpfen und bedrohen - oder es aber in der Anonymität des Internets machen. Wer macht so etwas und welches Weltbild haben diese Menschen?