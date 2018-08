Tausende Menschen protestierten gegen einen rechten Aufmarsch. Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Zum Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville haben sich in der US-Hauptstadt Washington Tausende Demonstranten einer geringen Zahl an Rechtsextremisten entgegengestellt. Zu dem Aufmarsch "Vereint die Rechte 2" vor dem Weißen Haus kamen laut US-Medien nur einige Dutzend Menschen.



Die Gegendemonstranten hielten Schilder wie "Deportiert Nazis" oder "Weiße Vorherrschaft ist Terrorismus" hoch. Am 12. August 2017 war es bei einer rechten Demo zu Ausschreitungen mit einer Toten gekommen.