16 Monate nach den rechtsextremen Ausschreitungen in der US-Stadt Charlottesville hat eine Jury lebenslange Haft wegen Mordes für einen 21-Jährigen gefordert. Zusätzlich empfahlen die Geschworenen wegen vorsätzlicher Körperverletzung 419 Jahre Haft für den Verurteilten. Am 29. März wird das endgültige Strafmaß bekanntgegeben.



Der Angeklagte war im August 2017 mit seinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren. Er hatte dabei eine 32-Jährige getötet und zahlreiche Menschen verletzt.