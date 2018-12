Rapper Kollegah (Archiv).

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Rapper Kollegah hat mit seinem neuen Album "Monument" die Spitze der deutschen Album-Charts direkt erobert. Die Indie-Rocker AnnenMayKantereit folgen mit "Schlagschatten" an zweiter Stelle, wie GfK Entertainment mitteilte.



Herbert Grönemeyer, mit "Tumult" vergangene Woche noch Spitzenreiter, rangiert nur noch auf Platz drei. Mit Sidos "Kronjuwelen" erobert auf Rang vier noch ein weiteres HipHop-Album die Top Five. Coldplay runden mit "Live In Buenos Aires" diese Spitzengruppe ab.