Wir werden der Sache auf den Grund gehen, und es wird eine harte Bestrafung geben. US-Präsident Trump

Eine weitere Erklärung für die Hinhaltetaktik der türkischen Regierung könnte in der verzweifelten wirtschaftlichen Lage der Türkei liegen, wo die Lira massiv an Wert verloren hat und die Inflation rasant wächst. Ein Regierungsmitarbeiter, der anonym bleiben wollte, deutete vor dem Wochenende an, die Informationen seien ja auch so etwas wie "Verhandlungsmasse" mit Saudi-Arabien. Einige Berater seien dafür, die Situation zu nutzen, um sich Garantien für saudische Investitionen zu sichern.



Die "New York Times" wiederum mutmaßte in der Nacht, dass türkische Regierungsvertreter "ohne Druck von den Vereinigten Staaten, einem wichtigen Alliierten Saudi-Arabiens", besorgt seien, dass sie nicht genug Einfluss hätten, "um die Saudis dazu zu bringen, zuzugeben, was sich im Konsulat abgespielt hat". Das Blatt zitiert einen hohen türkischen Beamten mit der Forderung, dass letztlich die USA aktiv werden müssten. "Der Ball ist in Trumps Feld."



Der US-Präsident steckt in der Zwickmühle, denn er gibt viel auf seine Allianz mit Saudi-Arabien. Der junge saudische Kronprinz Mohammed bin Salman pflegt besonders enge Beziehungen zu Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner. Aber auch Trump wird langsam schärfer. "Wir werden der Sache auf den Grund gehen, und es wird eine harte Bestrafung geben", sagte Trump in einem am Samstag vorab in Auszügen veröffentlichten Interview mit dem US-Sender CBS. Trump fügte hinzu: "Zu diesem Zeitpunkt dementieren sie es, und sie dementieren es vehement. Könnten sie es gewesen sein? Ja." Er rechne in der "nicht so fernen Zukunft" mit einer Antwort geben.