Natürlich ist alles "great", "very good", "fantastic" - jeder Staatschef, den US-Präsident Donald Trump während seines 30-stündigen Aufenthalts in der Schweiz traf, bekam das zu hören, von Britanniens Theresa May über Benjamin Netanyahu aus Israel bis hin zu Ruandas Paul Kagame, der "hervorragende Arbeit leistet", so Trump. In Ruanda war der Präsident aber noch nicht, auf Großbritannien hatte er vor einiger Zeit auch lieber verzichtet. Die Briten könnten ihn ja nicht so "marvellous" finden wie er sich selbst, der keinem Eigenlob aus dem Weg geht. Zum Glück hatte man ihm die Abschlussrede auf dem Weltwirtschaftsforum zugedacht. Da konnte Trump vor großer Kulisse die Dinge zurechtrücken.