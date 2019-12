Nigel Farage, Gründer und Chef der Brexit-Partei.

Nigel Farage, Verfechter eines klaren und übergangslosen Schnitts zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, warnt vor einem "Soft-Brexit". Farage schrieb im "Daily Telegraph", das halbe Kabinett bestehe aus Ministern, die für einen Verbleib Großbritanniens in der EU gewesen seien.



Zudem stehe Johnson unter großem Druck aus dem Ausland. "Fragen über das künftige Format des Brexits und Großbritanniens Rolle in der Welt liegen nun allein in der Hand von Boris Johnson".