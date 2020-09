Gregor Mayntz (rechts), Vorsitzender der Bundespressekonferenz.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach neun Jahren als Vorsitzender der Bundespressekonferenz (BPK) hat sich der Journalist Gregor Mayntz von seinem Posten verabschiedet. Nachdem er ein letztes Mal die Regierungspressekonferenz geleitet hatte, bedankte sich der Korrespondent der "Rheinischen Post" dafür, Teil dieses "großartigen Demokratieprojektes" gewesen zu sein.



Am Montag wählt die BPK einen neuen Vorstand. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein der Hauptstadtjournalisten. Ihr gehören rund 900 Korrespondenten an. Immer montags, mittwochs und freitags stellen sich in ihrem Haus die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung den Fragen der Mitglieder.