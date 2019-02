Liberalen-Chef Björklund tritt nicht wieder an. Archivbild

Quelle: Fredrik Sandberg/Tt News Agency via AP/dpa

Im Januar hatte er noch die blockübergreifende Regierungsvereinbarung in Schweden mit ausgehandelt - jetzt hat der Chef der Liberalen, Jan Björklund, seinen Rückzug als Parteivorsitzender angekündigt. Er werde sich nicht noch einmal um das Amt bewerben, sagte Björklund auf einer Pressekonferenz in Stockholm.



"Nach zwölf Jahren als Parteichef ist es an der Zeit, den Staffelstab weiterzureichen." Dies habe er bereits vor der Einigung mit den anderen Parteien entschieden.