Der Facebook-Schriftzug leuchtet auf Bildschirmen. Archivbild

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Facebook arbeitet daran, externe Überprüfungen seiner Vorgehensweise beim Löschen von Inhalten zu ermöglichen. Gründer und Chef Mark Zuckerberg gab das ohne weitere Details in einem Beitrag in der "Financial Times" bekannt.



Facebook wird von verschiedenen Seiten vorgeworfen, zu viele oder zu wenige Beiträge zu entfernen. Einigen Politikern geht das Löschen von Hassrede nicht schnell genug. Facebook richtet aktuell ein unabhängiges Gremium ein, bei dem Nutzer Widerspruch gegen das Löschen ihrer Inhalte einlegen können.