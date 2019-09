"Trump braucht Verhandlungen nur der Verhandlungen halber. Inhalte sind ihm egal", so Shariatmadari, "ihm reicht es herauszuposaunen, dass wir verhandelt haben. Das ist, was er im Wahlkampf braucht. Aber den Gefallen tun wir ihm nicht." Ein Treffen mit dem US-Präsidenten käme einer Kapitulation gleich, ist Shariatmadari überzeugt. Es wäre ein Beweis, dass Iran durch die Sanktionen erpressbar sei. Ein fatales Zeichen für die Zukunft. Alleine deshalb sei ein Treffen völlig ausgeschlossen, solange die Sanktionen nicht aufgehoben würden. Sanktionen, die Iran niemals in die Knie zwingen würden.



Shariatmadari verweist auf die lange Geschichte von US- und UN-Sanktionen gegen ein Land, die es dennoch nie erreicht hätten, Iran in seiner Entwicklung aufzuhalten. Auch diesmal, so ist er überzeugt, werde das nicht gelingen.