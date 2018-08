Montag, der erste Schritt in Richtung Wochenende - so dürften viele in Deutschland denken, jedenfalls legen das Umfragen nahe. Demnach hängen Millionen nicht besonders an ihrer Arbeit. Jeder siebte habe innerlich gekündigt, glaubt das Beratungsunternehmen Gallup. Kein Lob, keine klaren Aufgabe, keine Perspektive für die Mitarbeiter, das seien einige Ursachen.