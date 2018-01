Der Mittelstand steht laut KfW vor einem Generationswechsel. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der deutsche Mittelstand steht vor dem Umbruch zu einer neuen Generation an der Firmenspitze. "In den nächsten fünf Jahren ziehen sich die Chefs von 842.000 Betrieben in den Ruhestand zurück - mit oder ohne Nachfolger", sagte Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der Förderbank KfW, in Frankfurt.



Damit sei gut jedes fünfte der insgesamt 3,7 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland betroffen. Wegen dieser großen Zahl seien negative Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit nicht ausgeschlossen.