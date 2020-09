Die Tarifrunde in Chemie- und Pharmabranche startet. Archivbild

Quelle: Uwe Anspach/dpa

In der Tarifrunde für die rund 580.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie beginnen heute die Gespräche auf Bundesebene. Die Gewerkschaft IG BCE signalisierte bereits, dass es ihr um mehr gehe als nur ums Geld.



So solle es neben einem Lohnplus auch ein sogenanntes Zukunftskonto von jährlich 1.000 Euro geben. Jeder Beschäftigte soll das etwa in freie Tage umwandeln oder für eine längere Auszeit vom Job ansparen können. Die Arbeitgeberseite argumentiert indes, dass die Branche tief in der Krise stecke.