Chemie-Unfall in Essingen. Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

Auf einem Betriebsgelände in Essingen (Baden-Württemberg) sind 17 Menschen durch giftige Dämpfe verletzt worden, fünf davon schwer. Alle klagten über Atemwegsreizungen, so die Polizei. Sie wurden in Krankenhäusern versorgt. Zu dem Unfall war es gekommen, als eine Ladung Altmetall geliefert wurde.



Unter dem Schrott sollen sich Chemie-Kanister befunden haben. Beim Verladen soll einer der Behälter beschädigt worden sein. Wie die Kanister unter den Schrott kamen, war zunächst nicht bekannt.