Der VCI erwartet auch für 2018 Forschungsausgaben in Rekordhöhe. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die deutsche Chemie- und Pharmabranche investiert so viel Geld in Forschung und Entwicklung wie nie zuvor. 2017 kletterten die Ausgaben dafür um drei Prozent auf den Rekordwert von 10,8 Milliarden Euro, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Frankfurt mitteilte. Für 2018 erwartet er einen Wert von 11 Milliarden Euro.



In der Branche arbeiten rund 41.000 Beschäftigte in Forschung und Entwicklung, fast zwei Drittel der Unternehmen feilen an neuen Arzneien oder Chemieprodukten.