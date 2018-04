OPCW-Team in der syrischen Stadt Duma. Archivbild Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffen-Einsatz in Syrien haben die Ermittler der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) den Ort Duma zum zweiten Mal besucht. Erneut seien Proben gesammelt worden, teilte die OPCW mit.



Diese würden gemeinsam mit den bei der ersten Inspektion genommenen Proben in die Niederlande geschickt und an internationale Labors weitergeleitet. Das Team werde seinen "unabhängigen und unparteiischen Einsatz" in Syrien fortsetzen, betonte die OPCW.