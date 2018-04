Raketen schlagen im syrischen Duma ein. Symbolbild Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien als Inszenierung bezeichnet. "Wir haben unwiderlegbare Informationen, dass dies eine neuerliche Inszenierung von Geheimdiensten eines Staates war, der sich darum reißt, in der ersten Reihe der russophoben Kampagne zu stehen", sagte Lawrow in Moskau.



Russland wirft den USA vor, eine antirussische Stimmung zu schüren. Die USA beschuldigt Syrien in der Stadt Duma Chemiewaffen eingesetzt zu haben.