Luftangriff auf Duma. Archivbild Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Die USA sind "in höchstem Maße überzeugt", dass das syrische Militär hinter dem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in der syrischen Stadt Duma am vergangenen Wochenende steckt. Die russische Behauptung, der Angriff sei lediglich inszeniert worden, sei falsch, erklärte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders.



"Unsere Geheimdienste sagen uns etwas anderes", sagte Sanders mit Blick auf die russische Darstellung. Ähnlich äußerte sich die Sprecherin des US-Außenministeriums.