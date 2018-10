Diese Chemiecocktails bereiten uns Sorge, vor allem, weil das Cocktails aus bekannten Stoffen aber auch aus einer Menge von unbekannten Stoffen sind. Diese Chemiecocktails bereiten uns Sorge, vor allem, weil das Cocktails aus bekannten Stoffen aber auch aus einer Menge von unbekannten Stoffen sind.

Trotz aufwendiger Verfahren lässt sich der Chemiemix nicht reinigen. So gelangt er schließlich in Flüsse und Seen. Derzeit untersucht ein Wissenschaftlerteam vom Leipziger Helmholtz Zentrum für Umweltforschung im Auftrag der EU Europas Flüsse auf den Chemiecocktail. Eine erste Zwischenbilanz ist ernüchternd: In jeder Wasserprobe finden sind hunderte Chemikalien. „Diese Chemiecocktails bereiten uns Sorge, vor allem, weil das Cocktails aus bekannten Stoffen aber auch aus einer Menge von unbekannten Stoffen sind. Das heißt, wir wissen die Zusammensetzung nicht“, bemängelt Werner Brack vom Leipziger Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Doch nicht nur in Flüssen und Seen schlummert ein Chemikalienmix.