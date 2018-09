In Reaktion darauf fand am Samstagnachmittag in der Chemnitzer Innenstadt mit viel bundespolitischer Prominenz eine Kundgebung unter dem Motto "Herz statt Hetze" statt. Dazu aufgerufen hatten rund 70 Organisationen. Die Stadtverwaltung gab die Zahl der Teilnehmer im Anschluss mit knapp 4.000 an. Unter den Demonstranten waren SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch und Grünen-Chefin Annalena Baerbock.