Neben all dem sieht die Lebenswirklichkeit und die Lebensqualität der Chemnitzer ganz anders aus. Die genießen den Einkauf am Markt vor dem historischen Rathausgebäude und schätzen die vielen Wälder und Seen rund um Chemnitz - einige sogar innerhalb der Stadtgrenzen. Und in einer halben Stunde ist man im pittoresken Erzgebirge mit all seinen Sehenswürdigkeiten.