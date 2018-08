Für Montagabend hatten mehrere rechts- und linksgerichtete Gruppen weitere Demonstrationen in Chemnitz angekündigt. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) rief die Bevölkerung am Montag zur Besonnenheit auf. Es kursierten Spekulationen, Falschmeldungen und "regelrechte Lügen im Netz", sagte er am Montag im ARD-Mittagsmagazin vor dem Statement der Chemnitzer Staatsanwaltschaft. "Ich kann uns alle nur bitten, besonnen und ruhig zu bleiben, Ermittlungsergebnisse abzuwarten und dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen", sagte Wöller.



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bezeichnete die rechte Stimmungsmache im Fall Chemnitz als "widerlich". Nötig sei ein umfassendes Bild von den Geschehnissen in Chemnitz, "und keine Mutmaßungen, Spekulationen und Gerüchte", schrieb Kretschmer am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird", fügte er hinzu.