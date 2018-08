Inzwischen sind zwei Gedenkorte voller Blumen und Kerzen in der Innenstadt von Chemnitz entstanden, die einige Meter voneinander entfernt liegen. Unter einer Kerze sind noch Reste von Blut zu sehen. Zwei Kamerateams haben daneben Aufstellung genommen. Vielleicht halten deswegen an diesem grauen, regnerischen Montag nur wenige Menschen dort inne. Ohnehin ist schwer auszumachen: Wer trauert? Wer ist nur neugierig? Wer vereinnahmt den Tod des Mannes für seine Ziele?



Denn nach Bekanntwerden des Todes des 35-Jährigen beherrschten am Sonntagnachmittag vorwiegend Anhänger rechtsextremer Gruppierungen die Innenstadt von Chemnitz. Knapp vier Monate nach dem Aufmarsch von Neonazis am 1. Mai steht die Stadt wieder wegen rechter Hetze gegen Migranten im Blickpunkt. Die laut sächsischem Verfassungsschutz rechtsextremistische Hooligan-Gruppierung Kaotic aus dem Umfeld des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC hatte noch am Sonntag zu einer Spontandemo aufgerufen. Etwa 800 Menschen, darunter erkennbar zahlreiche Rechte, zogen durch die Innenstadt.