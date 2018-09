"Das von Antifa-Zeckenbiss verbreitete Video belegt nicht, dass 'Hetzjagden' in Chemnitz stattfanden. Das 19-sekündige Video zeigt lediglich, dass - vermutlich auf der Bahnhofstraße in Chemnitz - eine Person von anderen Personen über etwa fünf bis sieben Meter verfolgt wird. Das Video dokumentiert selbst keine Szenerie einer Menschenjagd und schon gar nicht von Menschenjagden und 'Hetzjagden'."



"Aus dem Video wird nicht erkennbar, warum die dort zu sehende Person verfolgt wurde (handelte es sich z.B. um die Verfolgung im Rahmen einer vorangegangenen Auseinandersetzung?), wann das Video aufgenommen wurde und wer wem kurzzeitig nachstellte. Da nach Einschätzung der zuständigen Sicherheitsbehörden keine 'Hetzjagden' in Chemnitz am 26. August 2018 stattfanden, das Video an sich keine derartigen 'Hetzjagden' belegt, hat Antifa-Zeckenbiss das Video mit der falschen Überschrift 'Menschenjagden in Chemnitz' versehen und dadurch bei dem Betrachter den Eindruck erweckt, es handele sich um eine authentische Aufnahme einer Menschenjagd in Chemnitz."