Wie sich den Chatprotokollen entnehmen lässt, rekrutierte "Revolution Chemnitz" vor allem in der gewaltbereiten Fußballszene neue Anhänger. In einer der Chatnachrichten heißt es entsprechend, dass man "Rücksprache" mit dem "Jungsturm von Elbflorenz" halte, man erwarte einen "Bus Rostocker". Allein vier der in Dresden angeklagten Rechtsextremisten haben eine gemeinsame militante Vergangenheit in der 2007 vom sächsischen Innenministerium verbotenen Kameradschaft "Sturm 34". Einer von ihnen, Tom W., galt damals als Anführer und wurde in einem Revisionsverfahren 2012 letztinstanzlich wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt.