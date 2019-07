Patagonien. Archivbild

Quelle: Carlos Vidal Dominguez/dpa

In einem abgelegenen und unberührten Teil der chilenischen Region Patagonien sind 40.000 Liter Diesel ins Meer gelaufen. Das teilte die Marine des südamerikanischen Landes am Sonntag mit.



Das Bergbauunternehmen CAP habe den Vorfall auf der Insel Guarello am Samstag gemeldet. Die Marine hat nach eigenen Angaben Schiffe in die Gegend entsandt, um den Schaden zu begrenzen.