Die Demonstranten hatten zuletzt auch Busse in Brand gesetzt und 41 Metro-Stationen zerstört. Die Gewalt war in der Nacht zu Samstag eskaliert. Der U-Bahn-Betrieb auf dem etwa 140 Kilometer langen Streckennetz in der chilenischen Hauptstadt Santiago wurde eingestellt, die Regierung rief den Ausnahmezustand aus. Gleichzeitig gilt eine nächtliche Ausgangssperre. In der Hauptstadt patrouilliert das Militär, gepanzerte Fahrzeuge sind an zentralen Plätzen postiert. Auch am Samstagabend setzen sich die Ausschreitungen fort. Bei einem Brand in einem Supermarkt in Santiago kamen drei Menschen ums Leben. Nach Polizeiangaben wurden insgesamt mehr als 300 Menschen festgenommen. 156 Polizisten und elf Zivilisten seien verletzt worden.