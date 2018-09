Der frühere Journalist Guillier will den Reformkurs der Regierung fortsetzen und verspricht die kostenlose Hochschulbildung auszubauen. Der 64-Jährige feierte am Abend seinen Einzug in die Stichwahl und rief die Regierungsparteien zur Einheit auf. Die Mitte-Links-Koalition ist zerstritten.