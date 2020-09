Tatsächlich war die Gewalt verheerend: Demonstranten zündeten Gebäude an, verwüsteten Haltestellen von Bussen und der Metro, attackierten Symbole eines Systems, das sie verachten. Viele Chilenen sahen die Bilder schockiert im Fernsehen. Bei den Unruhen kamen nach Angaben des Innenministers Andrés Chadwick mindestens elf Menschen ums Leben. Allein in einer Kleiderfabrik im Großraum Santiago verbrannten offenbar fünf Menschen. Die Regierung reagierte mit mehr als zehntausend Sicherheitskräften auf den Straßen und mehr als 1.000 vorübergehenden Festnahmen. In einem Land, in dem nicht wenige die brutale rechte Militärdiktatur von General Pinochet selbst miterlebt haben, wirken solche Bilder noch einmal besonders.