Chinas Präsident Xi Jinping in Peking.

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/Archivbild vom 27.04.2019

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt heute Südkoreas Präsidenten Moon Jae In und Japans Regierungschef Shinzo Abe jeweils zu getrennten Gesprächen in Peking. Im Mittelpunkt stehen der wieder schärfer werdende Atomkonflikt mit Nordkorea, die bilateralen Beziehungen und regionale Fragen.



Moon und Abe setzen ihre Gespräche am Dienstag bei einem Dreier-Treffen gemeinsam mit Chinas Regierungschef Li Keqiang in der südwestchinesischen Metropole Chengdu fort.