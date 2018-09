Chinas Präsident Xi Jinping. Quelle: Lintao Zhang/Getty Images Pool/AP/dpa

China hat Afrika mit dem Ausbau der sogenannten Neuen Seidenstraße einen Wachstumsschub in Aussicht gestellt. Das gewaltige Infrastrukturprojekt unter Führung Pekings werde zu einem Gewinn für alle Beteiligten führen.



Das sagte Chinas Präsident Xi Jinping der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge vor dem Start des China-Afrika-Gipfels in Peking. China stehe bereit, die Kooperation mit den afrikanischen Staaten zu stärken, so Xi Jinping weiter.