Peking schickt einen seiner Wichtigsten nach München: Yang Jiechi, der höchste Außenpolitiker in Chinas Kommunistischer Partei und, weil in China die Partei über dem Staat steht, so etwas wie der Ober-Außenminister. Der Mann war viele Jahre Botschafter in den USA, heute in München ist er selbst die Botschaft: die vom friedlichen Aufstieg Chinas zur Weltmacht, vom Stabilitätsanker in einer bedrohlichen Weltordnung, vom Hüter des freien Handels. So sehen sie das in Peking.