"Wir setzen auf die freiheitlich geprägte soziale Marktwirtschaft, China setzt auf eine gelenkte Staatswirtschaft", sagte Kanzlerin Merkel am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung zum Gipfel. Deshalb komme es darauf an, dass man als Europäische Union eine gemeinsame Position gegenüber den Partnern in der Welt vertrete. Sehr viel konkreter wurde sie allerdings nicht.