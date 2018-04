China hat nun seinerseits Einfuhrzölle angehoben (es ist mitnichten so, als hätte es zuvor keine gegeben), allerdings betont auf amerikanische Randprodukte wie etwa Wein. In der verklausulierten Sprache internationaler Beziehungen ist das gleichbedeutend mit einem milden Klaps bei gleichzeitigem Gesprächsangebot. Unwahrscheinlich, dass Trump sich so leicht beirren lässt. Und genau das macht der deutschen Exportindustrie auf zweierlei Weise Sorgen: Die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen "Partnern" dürften über kurz oder lang von den amerikanischen Restriktionen betroffen sein, vor allem auf dem Sektor der Automobilindustrie. Eine weitere Verschärfung würde sich darüber hinaus anbahnen, sollte es im Handelsstreit zu einer Verhärtung der Fronten kommen und China als dauerhaftes Hauptziel der Sanktionen aus Washington dastehen.