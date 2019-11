US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch zwei Gesetze zur Unterstützung von Menschenrechten und prodemokratischen Aktivisten in Hongkong unterzeichnet. "Ich habe diese Gesetze aus Respekt für Präsident Xi (Jinping), China und das Volk in Hongkong unterzeichnet", hieß es in einer Mitteilung Trumps.