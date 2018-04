Jahr des Hundes. Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Aus Angst vor Smog und Unfällen muss Chinas Hauptstadt Peking in diesem Jahr auf Feuerwerk während des Neujahrsfestes verzichten. Zumindest in der Innenstadt. Nach ihrem Mondkalender feiern die Chinesen in der Nacht auf Freitag ins neue Jahr.



In China beginnt das Jahr des Hundes. Der Hund folgt im chinesischen Tierkreis dem etwas arroganten, aber intelligenten Hahn, der laut Astrologen dafür verantwortlich war, dass 2017 die Wirtschaft boomte. Dagegen bringt der Hund trübe Aussichten mit.