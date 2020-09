2018 führte der weltgrößte Videospiel-Verleger, das chinesische Unternehmen Tencent, in einer Vielzahl seiner Spiele innerhalb Chinas eine verpflichtende ID-Registrierung ein. Wenn Chinesen spielen wollen, müssen sie Daten aus ihrem Personalausweis hinterlegen. Beteiligt an dieser Initiative, die offiziell Spielesucht unter Kindern mindern soll, sind auch internationale Entwickler, die zu Tencent gehören, etwa Riot Games mit dem erfolgreichen League of Legends. Inzwischen ist das System auch verknüpft mit dem berüchtigten "Social Credit System" - wer zu viel spielt, wird negativ bewertet. Die Sanktionen des Staates reichen bis hin zu Einschränkungen der Reisefreiheit. Nach Recherchen der Los Angeles Times waren auch Spieleentwickler in den USA an der Implementierung dieser Kontrollsoftware in China beteiligt.