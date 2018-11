Besonders Netzwerkausrüster Huawei steht wegen seiner Nähe zu Chinas Regierung immer wieder in der Kritik – so zum Beispiel in den USA und in Australien. In beiden Ländern dürfen Telekomkonzerne aus Sicherheitsgründen in ihren Netzen keine Komponenten des chinesischen Konzerns mehr verbauen. Erst Ende August hat Australiens Regierung dem Huawei-Konzern die Beteiligung am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes untersagt.