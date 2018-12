Ausländische Firmen sehen die Politik von Xi Jinping skeptisch.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat eine weitere Öffnung der Wirtschaft in Aussicht gestellt. "Offenheit bringt Fortschritt, Zurückgezogenheit führt zu Rückständigkeit", sagte er in einer Rede zum 40-jährigen Jubiläum der chinesischen Reformpolitik. China habe in nur wenigen Jahrzehnten geschafft, "wofür Industrieländer mehrere Hundert Jahre benötigt haben".



Kritiker beklagen, dass sich China seit der Machtübernahme von Xi Jinping vor sechs Jahren eher wieder rückwärts bewegt.