Die Polizeibeamte umzingeln Demonstranten.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

China hat der Europäischen Union "unverantwortliche und irregeleitete Bemerkungen" zu Hongkong vorgeworfen. Die EU solle aufhören, sich in Hongkongs und die "inneren Angelegenheiten Chinas" einzumischen. So reagierte Außenamtssprecher Geng Shuang auf die geäußerten Bedenken der EU über das umstrittene Gesetz für Auslieferungen von Hongkong an China.



Nach den Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Hongkong hatte ein EU-Sprecher zuvor zur Zurückhaltung auf beiden Seiten aufgerufen.